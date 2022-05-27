Анчелотти – о поражении Лиги чемпионов в 2005 году: «Это моё единственное поражение в финале»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти вспомнил поражение, которое он потерпел в 2005 году будучи наставником «Милана».

«Это необычно, но единственный финал, который я проиграл, был с лучшим выступлением «Ливерпуля» в 2005 году. Я предупреждаю свою команду, что в финале может случиться всё что, угодно. Мы должны готовы ко всему», - сказал тренер на пресс-конференции.

Напомним, в финале Лиги чемпионов 2005 года «Милан» проиграл «Ливерпулю», выигрывая к 54-й минуте со счётом 3:0. Однако, «красные» сравняли счёт, а в серии пенальти вывали победу. Этот матч вошёл в историю Лиги чемпионов, как самый эмоциональный и непредсказуемый.

Финал Лиги чемпионов в сезоне-2021/22 состоится в Париже между «Реалом» и «Ливерпулем». Встреча пройдёт 28 мая, начало – в 22:00 мск.