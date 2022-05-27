Мане считает, что африканцев игнорируют при вручении «Золотого мяча»

Нападающий «Ливерпуля» Садио Мане согласился с мнением о том, что африканских футболистов игнорируют при выборе обладателя «Золотого мяча».

«Это так. Жаль, что после Джорджа Веа в 1995 году ни один африканский футболист не выиграл «Золотой мяч», — приводит слова Мане Daily Mail.

Футболист выразил надежду на то, что в случае победы в финале Лиги чемпионов, ему удастся побороться за эту индивидуальную награду. Напомним, в феврале нынешнего года Мане в составе сборной Сенегала сумел выиграть Кубок Африки, одолев в финале Египет (1:0).

В решающем матче главного клубного турнира Европы мерсисайдцам будет противостоять мадридский «Реал». Встреча состоится завтра, 28 мая, и начнётся в 22:00 по московскому времени.