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Лига чемпионов

Мане считает, что африканцев игнорируют при вручении «Золотого мяча»

27 Мая 2022 • 11:43 Комментировать
Ливерпуль
...
Реал Мадрид
2.00 3.70 3.55
28.05 22:00

Нападающий «Ливерпуля» Садио Мане согласился с мнением о том, что африканских футболистов игнорируют при выборе обладателя «Золотого мяча».

«Это так. Жаль, что после Джорджа Веа в 1995 году ни один африканский футболист не выиграл «Золотой мяч», — приводит слова Мане Daily Mail.

Футболист выразил надежду на то, что в случае победы в финале Лиги чемпионов, ему удастся побороться за эту индивидуальную награду. Напомним, в феврале нынешнего года Мане в составе сборной Сенегала сумел выиграть Кубок Африки, одолев в финале Египет (1:0).

В решающем матче главного клубного турнира Европы мерсисайдцам будет противостоять мадридский «Реал». Встреча состоится завтра, 28 мая, и начнётся в 22:00 по московскому времени.  

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Ливерпуль Джордж Веа Садио Мане
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ЛИВЕРПУЛЬ РЕАЛ МАДРИД
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