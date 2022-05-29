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Лига чемпионов

Куртуа установил сразу два вратарских рекорда Лиги чемпионов

29 Мая 2022 • 01:01 Комментировать
Ливерпуль
0:1
Реал Мадрид
окончен

Голкипер «Реала» Тибо Куртуа стал главным героем финального матча против «Ливерпуля».

Бельгийский страж ворот отразил 61 удар во всех матчах завершившегося розыгрыша Лиги чемпионов – это рекорд турнира за всё время ведения подсчётов (с сезона 2003/04), сообщает Opta.

Кроме того, Куртуа стал рекордсменом и по количеству спасений в финале – 9.

«Ливерпуль» значительно перестрелял «Реал» по ударам, но так и не сумел сломить сопротивление Куртуа – мадридцы добыли минимальную победу и в 14-й раз стали победителями Лиги чемпионов. Единственный гол в матче был забит на 59-й минуте Винисиусом Жуниором.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Ливерпуль Лига Чемпионов Тибо Куртуа
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окончен Ливерпуль 0:1 Реал Мадрид 2.05 3.70 3.75
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