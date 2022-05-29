Куртуа установил сразу два вратарских рекорда Лиги чемпионов

Голкипер «Реала» Тибо Куртуа стал главным героем финального матча против «Ливерпуля».

Бельгийский страж ворот отразил 61 удар во всех матчах завершившегося розыгрыша Лиги чемпионов – это рекорд турнира за всё время ведения подсчётов (с сезона 2003/04), сообщает Opta.

Кроме того, Куртуа стал рекордсменом и по количеству спасений в финале – 9.

«Ливерпуль» значительно перестрелял «Реал» по ударам, но так и не сумел сломить сопротивление Куртуа – мадридцы добыли минимальную победу и в 14-й раз стали победителями Лиги чемпионов. Единственный гол в матче был забит на 59-й минуте Винисиусом Жуниором.