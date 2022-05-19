Фабиньо о финале Лиги чемпионов: «Да, я буду играть»

Фабиньо подтвердил, что сможет сыграть за «Ливерпуль» в финале Лиги чемпионов.

Полузащитник получил травму в матче АПЛ против «Астон Виллы» и возможность его выступления в игре против «Реала» была под вопросом. Однако, игрок заявил, что выйдет не поле.

«Мы работаем и восстанавливаемся, чтобы быть готовыми к финалу. Я очень спокоен и уверен, что буду там, поэтому мы должны продолжать работать и отдыхать, чтобы быть в наилучшей физической форме», - сказал Фабиньо.

В этом сезоне футболист провел в АПЛ 29 матчей, забил 5 голов и отдал 1 результативную передачу.

«Ливерпуль» встретится с «Реалом» в финале главного европейского клубного турнира 28 мая в Париже.