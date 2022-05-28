​Где смотреть матч «Ливерпуль» - «Реал» Мадрид онлайн

В субботу вечером внимание всего футбольного мира сосредоточится на финале Лиги чемпионов – трофей разыграют «Ливерпуль» и «Реал».

Трансляцию поединка на каналах «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 1» смотрите в 22:00 по московскому времени. Также вас ждёт прямая текстовая трансляция матча на LiveResult.Ru.

Главное футбольное событие мая пройдёт в субботу вечером. На поле «Стад де Франс» трофей Лиги чемпионов будут разыгрывать «Ливерпуль» и «Реал». Не так давно – в 2018 году – команды уже пересекались в финале сильнейшего клубного турнира Европы. Тогда верх взял «Реал», победивший с результатом 3:1. Кому трофей достанется теперь, покажет игра.