Тренер «ПСЖ» считает, что «Реал» выиграет Лигу чемпионов

Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино назвал «Реал» фаворитом финального матча Лиги чемпионов против «Ливерпуля».

Специалист считает, что игроки «королевского клуба» испытали гораздо меньше стресса в концовке сезона, чем мерсисайдцы, которые до последнего боролись за чемпионский титул АПЛ, а также принимали участие в финале Кубка Англии.

«У «Реала» есть преимущество опыта выступления в финалах Лиги чемпионов, а также энергия. Эти факторы делают их опасными», — приводит слова Почеттино Marca.

Матч «Ливерпуль» — «Реал» состоится сегодня, 28 мая, на стадионе «Стад де Франс». Встреча начнётся в 22:00 по московскому времени.