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Лига чемпионов

Ван Дейк назвал пятерых самых сложных оппонентов в своей карьере

27 Мая 2022 • 02:23 Комментировать
Ливерпуль
...
Реал Мадрид
2.00 3.70 3.55
28.05 22:00

Лидер «Ливерпуля» Виргил ван Дейк рассказал о своих сильнейших соперниках на футбольном поле.

30-летний защитник выделил пятерых игроков, среди которых есть как представители нового поколения, так и давние звёзды.

«Агуэро играл просто невероятно, – рассказывает ван Дейк в программе на BT Sport. – Месси, пожалуй, можно считать лучшим игроком в истории. Мбаппе – другой, он очень быстр. Также Холанн и Дарвин Нуньес – они в чём-то похожи: очень напористые, быстрые, высокие, сильные игроки, им трудно противостоять», – заявил голландский футболист.

В скором времени ван Дейк попытается сдержать атаку мадридского «Реала» в финале Лиги чемпионов, который состоится 28 мая.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Лионель Месси Серхио Агуэро Виргил Ван Дейк Килиан Мбаппе Эрлинг Холанн Дарвин Нуньес
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ЛИВЕРПУЛЬ РЕАЛ МАДРИД
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