Ван Дейк назвал пятерых самых сложных оппонентов в своей карьере

Лидер «Ливерпуля» Виргил ван Дейк рассказал о своих сильнейших соперниках на футбольном поле.

30-летний защитник выделил пятерых игроков, среди которых есть как представители нового поколения, так и давние звёзды.

«Агуэро играл просто невероятно, – рассказывает ван Дейк в программе на BT Sport. – Месси, пожалуй, можно считать лучшим игроком в истории. Мбаппе – другой, он очень быстр. Также Холанн и Дарвин Нуньес – они в чём-то похожи: очень напористые, быстрые, высокие, сильные игроки, им трудно противостоять», – заявил голландский футболист.

В скором времени ван Дейк попытается сдержать атаку мадридского «Реала» в финале Лиги чемпионов, который состоится 28 мая.