Бывший футболист «Ливерпуля» Нил Меллор в беседе с «Евро-Футбол» рассказал о своих ожиданиях от финала Лиги чемпионов, в котором команда Юргена Клоппа сразится с мадридским «Реалом».

Какие ожидания от игры?

«С нетерпением жду игру, верю в победу «Ливерпуля». Очень жаль, что мы не выиграли АПЛ, но теперь все зависит только от нас. Мне кажется, что тот факт, что «Ливерпуль» не завоевал титул, сделал команду только злее и еще более голодной до победы. Как ни печально, но из-за этого шанс на успех в финале только выросли».

Не смущает, что у «Реала» было больше времени на подготовку?

«Я думаю, что в такой игре не будет так уж важно, как команды играли до этого. Да, «Ливерпуль» отдал много сил в гонке за титул, а «Реал» его давно выиграл и играл резервистами, но зато все лидеры «Ливерпуля» в хорошей форме, а в какой форме лидеры «Реала» мы не знаем».

За счет чего «Ливерпуль» будет побеждать?

«Я думаю, что команда будет играть строго первым номером. Сразу пойдет в атаку. Когда «Реал» под давлением, у него есть большие проблемы, а никто не умеет давить на соперника так, как это делает «Ливерпуль».