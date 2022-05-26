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Лига чемпионов

Бензема: «Реал» должен сосредоточиться на своей игре

26 Мая 2022 • 09:25 Комментировать
Ливерпуль
...
Реал Мадрид
2.00 3.70 3.50
28.05 22:00

Звёздный французский нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема высказался по поводу предстоящего финала Лиги чемпионов, в котором «сливочные» сыграют с «Ливерпулем».

Бензема заявил, что в финале «Реал» сыграет с очень сильным соперником, но футболисты мадридской команды должны сосредоточиться только на своей игре и выиграть трофей ради болельщиков. Француз отметил, что «королевский клуб» уверенно подходит к матчу и верит в свои силы.

Напомним, что финал Лиги чемпионов между «Реалом» и «Ливерпулем» состоится уже 28 мая. Встреча пройдёт в Париже на стадионе «Стад-де-Франс».

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карим Бензема Лига Чемпионов
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ЛИВЕРПУЛЬ РЕАЛ МАДРИД
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