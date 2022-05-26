Бензема: «Реал» должен сосредоточиться на своей игре

Звёздный французский нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема высказался по поводу предстоящего финала Лиги чемпионов, в котором «сливочные» сыграют с «Ливерпулем».

Бензема заявил, что в финале «Реал» сыграет с очень сильным соперником, но футболисты мадридской команды должны сосредоточиться только на своей игре и выиграть трофей ради болельщиков. Француз отметил, что «королевский клуб» уверенно подходит к матчу и верит в свои силы.

Напомним, что финал Лиги чемпионов между «Реалом» и «Ливерпулем» состоится уже 28 мая. Встреча пройдёт в Париже на стадионе «Стад-де-Франс».