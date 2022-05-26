Роналдиньо: «Думаю, «Ливерпуль» может преподнести сюрприз «Реалу»

Легенда «Барселоны» Роналдиньо высказал своё мнение перед финалом Лиги чемпионов.

«Ливерпуль» и «Реал» — очень похожие команды, когда дело доходит до воли к победе, и обе они борются до последней минуты. Это две невероятные команды с невероятными игроками», — сказал он SportBible.

Тем не менее, бразилец отдал небольшое предпочтение «Ливерпулю».

«Надеюсь, это будет очень красивый финал с большим количеством голов. «Реал» продемонстрировал большой настрой и вышел из сложных ситуаций в этом сезоне, но в нынешнем виде, я думаю, «Ливерпуль» может удивить, если забьет голы в начале игры», - сказал Роналдиньо.

Финальный матч Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Реалом» пройдет в Париже 28 мая.