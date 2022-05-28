Клопп рассказал, какую надпись хочет видеть на своём надгробии

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп ответил на необычный вопрос журналиста – у тренера поинтересовались, какую надпись он был хотел видеть на своем надгробии.

«Многие спрашивают, какое я хотел бы оставить наследие, даже спрашивают о том, что бы я хотел видеть на своем надгробии. Я бы хотел, чтобы написали: «Он был хорошим парнем». Думаю, этого будет вполне достаточно», - передает слова немецкого специалиста пресс-служба УЕФА.

В субботу, 28 мая, «Ливерпуль» встретится с мадридским «Реалом» в финале Лиги чемпионов. Поединок состоится на стадионе в Париже и начнется в 22:00 по московскому времени.