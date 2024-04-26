Хави: «Барселона» была лучше «ПСЖ»

Наставник каталонской «Барселоны» Хави Эрнандес высказался о вылете своей команды из плей-офф Лиги чемпионов УЕФА. На стадии ¼ финала «сине-гранатовые» оказались слабее «ПСЖ» (3:2, 1:4).
«Барса» была лучше «ПСЖ» в тактическом плане в обоих матчах. После красной карточки Рональда Араухо мы должны были больше бороться. Однако это часть процесса. Невозможно всегда выигрывать. В этом сезоне мы многому научились. В следующем сможем конкурировать еще лучше», - передает слова специалиста RMC Sport.
Напомним, что в полуфинале Лиги чемпионов «ПСЖ» померяется силами с дортмундской «Боруссией».
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