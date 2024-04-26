Хави: «Барселона» была лучше «ПСЖ»

«Барса» была лучше «ПСЖ» в тактическом плане в обоих матчах. После красной карточки Рональда Араухо мы должны были больше бороться. Однако это часть процесса. Невозможно всегда выигрывать. В этом сезоне мы многому научились. В следующем сможем конкурировать еще лучше», - передает слова специалиста RMC Sport.