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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Чеферин: «Реал» опытная команда, но со слабой защитой»

18 Мая 2022 • 10:10 Комментировать
Ливерпуль
...
Реал Мадрид
2.05 3.65 3.40
28.05 22:00

Президент УЕФА Александер Чеферин поделился своим мнением о финале Лиги чемпионов.

«Я сомневался, что «Реал» сможет победить «Манчестер Сити» в полуфинале, особенно после того, как они проиграли первую игру», - сказал чиновник.

По мнению Чеферина, у мадридского клуба есть одно уязвимое место.

«У них девять жизней, как у кошек. Это опытная команда, но, на мой взгляд, их защита слаба», - отметил президент УЕФА.

Тем не менее, он добавил, что полюсами «Реала» является Карим Бензема и Лука Модрич, которые с возрастом играют только сильнее. Также он выделил молодость игроков «Ливерпуля».

Финал Лиги чемпионов между «Реалом» и «Ливерпулем» состоится 28 мая в Париже.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Ливерпуль Александер Чеферин
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ЛИВЕРПУЛЬ РЕАЛ МАДРИД
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