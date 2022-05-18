Чеферин: «Реал» опытная команда, но со слабой защитой»

Президент УЕФА Александер Чеферин поделился своим мнением о финале Лиги чемпионов.

«Я сомневался, что «Реал» сможет победить «Манчестер Сити» в полуфинале, особенно после того, как они проиграли первую игру», - сказал чиновник.

По мнению Чеферина, у мадридского клуба есть одно уязвимое место.

«У них девять жизней, как у кошек. Это опытная команда, но, на мой взгляд, их защита слаба», - отметил президент УЕФА.

Тем не менее, он добавил, что полюсами «Реала» является Карим Бензема и Лука Модрич, которые с возрастом играют только сильнее. Также он выделил молодость игроков «Ливерпуля».

Финал Лиги чемпионов между «Реалом» и «Ливерпулем» состоится 28 мая в Париже.