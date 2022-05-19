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Лига чемпионов

Миятович оценил расклад сил в финале «Реал» - «Ливерпуль»

19 Мая 2022 • 07:18 Комментировать
Ливерпуль
...
Реал Мадрид
2.05 3.70 3.45
28.05 22:00

Экс-форвард сборной Сербии и мадридского «Реала» Предраг Миятович высказался о предстоящем финале Лиги чемпионов, в котором подопечные Карло Анчелотти встретятся с «Ливерпулем».

«Я не считаю, что англичане сильнее мадридцев. Очень нелегко повторить такой путь, который сделал «Реал». Думаю, ни у кого больше нет такой совершенной команды», - передает слова Предрага газета Marca.

Финальный матч Лиги чемпионов состоится в Париже на арене «Стад де Франс». Дата проведения игры – 28 мая. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Ливерпуль Предраг Миятович
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ЛИВЕРПУЛЬ РЕАЛ МАДРИД
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