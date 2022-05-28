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Булыкин назвал команду, которую будет поддерживать в финале Лиги чемпионов

28 Мая 2022 • 15:26 Комментировать
Ливерпуль
...
Реал Мадрид
2.05 3.70 3.75
Через 5 ч. 52 мин.

Бывший нападающий «Локомотива» и сборной России поделился ожиданиями от финального матча Лиги чемпионов, в котором встретятся «Ливерпуль» и мадридский «Реал».

Экс-футболист считает, что в этой паре нет фаворита, но симпатизировать он будет испанскому клубу.

«Ливерпуль» хоть и выглядит посильнее, но в таких играх фаворита нет. Шансы 50 на 50. Болеть буду за «Реал», учитывая, как они добрались до финала. Жду красивую игру и зрелищный матч», — приводит слова Булыкина «Чемпионат».

Матч «Ливерпуль» — «Реал» состоится сегодня, 28 мая, в Париже на стадионе «Стад де Франс». Встреча начнётся в 22:00 по московскому времени.  

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Ливерпуль Дмитрий Булыкин
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ЛИВЕРПУЛЬ РЕАЛ МАДРИД
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28.05  22:00 Ливерпуль ... Реал Мадрид 2.00 3.75 3.65
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