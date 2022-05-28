Булыкин назвал команду, которую будет поддерживать в финале Лиги чемпионов

Бывший нападающий «Локомотива» и сборной России поделился ожиданиями от финального матча Лиги чемпионов, в котором встретятся «Ливерпуль» и мадридский «Реал».

Экс-футболист считает, что в этой паре нет фаворита, но симпатизировать он будет испанскому клубу.

«Ливерпуль» хоть и выглядит посильнее, но в таких играх фаворита нет. Шансы 50 на 50. Болеть буду за «Реал», учитывая, как они добрались до финала. Жду красивую игру и зрелищный матч», — приводит слова Булыкина «Чемпионат».

Матч «Ливерпуль» — «Реал» состоится сегодня, 28 мая, в Париже на стадионе «Стад де Франс». Встреча начнётся в 22:00 по московскому времени.