Салах рассказал, успеет ли он вернуться в строй до финала Лиги чемпионов с «Реалом»

Нападающий «Ливерпуля» поделился мыслями о возможности сыграть в предстоящем финале Лиги чемпионов против мадридского «Реала».

Опасения за здоровье звёздного египтянина появились сегодня, когда тот был вынужденно заменён по ходу первого тайма финала Кубка Англии против «Челси».

По словам наставника «красных» Юргена Клоппа, травма Салаха не выглядит серьёзной, а замена была скорее мерой предосторожности. Сам футболист тоже дал оптимистичный прогноз. На вопрос о том, успеет ли он восстановиться до матча с «Реалом», Мохамед ответил: «Конечно, конечно! Всё будет хорошо», – приводит слова 29-летнего нападающего Liverpool ECHO.

Финальный поединок Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Реалом» состоится 28 мая.