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Лига чемпионов

Мане: «Останусь ли я в «Ливерпуле»? Расскажу о своём решении после финала Лиги чемпионов»

25 Мая 2022 • 17:44 Комментировать
Ливерпуль
...
Реал Мадрид
2.05 3.65 3.45
28.05 22:00

Нападающий «Ливерпуля» Садио Мане рассказал, что объявит о решении относительно своего будущего после финала Лиги чемпионов против мадридского «Реала», который пройдёт в эту субботу в Париже.

«Останусь ли я в «Ливерпуле»? Расскажу о своём решении после финала Лиги чемпионов. Давайте просто подождём, я обязательно всё расскажу», – цитирует сенегальца издание Football Daily.

Напомним, что контракт Мане с «Ливерпулем» истекает спустя год. Ранее сенегальца связывали с переходом в мюнхенскую «Баварию», которая находится в поисках замены Сержу Гнабри. Не исключено, что «Ливерпуль» и «Бавария» в будущем сделают обмен Мане на Гнабри.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Садио Мане
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ЛИВЕРПУЛЬ РЕАЛ МАДРИД
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