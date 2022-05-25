Мане: «Останусь ли я в «Ливерпуле»? Расскажу о своём решении после финала Лиги чемпионов»

Нападающий «Ливерпуля» Садио Мане рассказал, что объявит о решении относительно своего будущего после финала Лиги чемпионов против мадридского «Реала», который пройдёт в эту субботу в Париже.

«Останусь ли я в «Ливерпуле»? Расскажу о своём решении после финала Лиги чемпионов. Давайте просто подождём, я обязательно всё расскажу», – цитирует сенегальца издание Football Daily.

Напомним, что контракт Мане с «Ливерпулем» истекает спустя год. Ранее сенегальца связывали с переходом в мюнхенскую «Баварию», которая находится в поисках замены Сержу Гнабри. Не исключено, что «Ливерпуль» и «Бавария» в будущем сделают обмен Мане на Гнабри.