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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Реал» предложил 70 миллионов за Тчуамени

29 Мая 2022 • 09:58 Комментировать
Ливерпуль
0:1
Реал Мадрид
окончен

«Реал» нацелен на подписание полузащитника «Монако» Орельена Тчуамени, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

По сведениям источника, «сливочные» предлагают за французского хавбека 70 миллионов евро, однако руководство монегасков не намерено отпускать своего лидера менее чем за 80 миллионов. Контракт игрока сборной Франции с французским клубом рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает Тчуамени в 40 миллионов евро.

В минувшем сезоне 22-летний опорник провёл в составе «Монако» 50 матчей, отметившись пятью голами и тремя результативными передачами.  

Напомним, вчера, 28 мая, «Реал» обыграл «Ливерпуль» в финале Лиги чемпионов (1:0). Этот трофей стал уже 14-м для «королевского клуба» в его истории.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Монако Орельен Чуамени
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