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Лига чемпионов

Экс-игрок «Реала»: «Хочу победы «Ливерпуля» в финале Лиги чемпионов»

11 Мая 2022 • 08:40 Комментировать
Ливерпуль
...
Реал Мадрид
1.97 3.75 3.60
28.05 22:00

Колумбийский хавбек Хамес Родригес, поигравший за мадридский «Реал», высказался о предстоящем финале Лиги чемпионов. В решающем матче турнира «королевский клуб» сразится с английским «Ливерпулем».

«Хочу увидеть триумф «Ливерпуля». Да, в Мадриде у меня много друзей, однако я желаю победы своему соотечественнику Диасу», - приводятся слова Хамеса в твиттер-аккаунте журналиста Пипе Сьерры.

Напомним, что финальный поединок текущего розыгрыша Лиги чемпионов состоится в Париже на стадионе «Стад де Франс». Дата матча – 28 мая.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Ливерпуль Хамес Родригес
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ЛИВЕРПУЛЬ РЕАЛ МАДРИД
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