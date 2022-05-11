Экс-игрок «Реала»: «Хочу победы «Ливерпуля» в финале Лиги чемпионов»

Колумбийский хавбек Хамес Родригес, поигравший за мадридский «Реал», высказался о предстоящем финале Лиги чемпионов. В решающем матче турнира «королевский клуб» сразится с английским «Ливерпулем».

«Хочу увидеть триумф «Ливерпуля». Да, в Мадриде у меня много друзей, однако я желаю победы своему соотечественнику Диасу», - приводятся слова Хамеса в твиттер-аккаунте журналиста Пипе Сьерры.

Напомним, что финальный поединок текущего розыгрыша Лиги чемпионов состоится в Париже на стадионе «Стад де Франс». Дата матча – 28 мая.