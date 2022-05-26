Бенитес рассказал, почему Бензема прибавил после ухода Роналду

Бывший наставник мадридского «Реала» Рафаэль Бенитес поделился мнением о великолепных выступлениях Карима Бензема.

«Бензема – один из лучших футболистов мира. Он всегда был умным, отлично играл без мяча и умел завершать атаки, но раньше он допускал промахи, а теперь очень точен, – приводит слова Бенитеса Daily Mail. – Дело в том, что сейчас он берёт игру на себя, пытается самостоятельно делать разницу, ведь теперь не имеет возможности полагаться на Криштиану Роналду», – заявил испанский специалист.

Карим Бензема проводит самый результативный сезон в своей карьере: 34-летний француз отличился 44 раза в 45 матчах во всех турнирах.