Кроос – об Анчелотти: «Те, кто говорят, что он плохой тактик, ошибаются»

Полузащитник «Реала» Тони Кроос защитил наставника клуба Карло Анчелотти от обвинений в недостаточной тактической гибкости.

«Возможно, в большинстве случаев он выберет наименее сложный путь в футболе, но он очень четко понимает, как его команда должна играть, защищаться и атаковать», - сказал Кроос в интервью ZDF.

Ранее Анчелотти обвинили в том, что он является лишь «хорошим менеджером по персоналу», но не разбирается в вопросах тактики.

Итальянский специалист имеет возможность подтвердить свое мастерство 28 мая в Париже в финале Лиги чемпионов против «Ливерпуля». Матч начнется в 22:00 по московскому времени.