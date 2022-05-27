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Кроос – об Анчелотти: «Те, кто говорят, что он плохой тактик, ошибаются»

27 Мая 2022 • 13:17 Комментировать
Ливерпуль
...
Реал Мадрид
2.00 3.70 3.55
28.05 22:00

Полузащитник «Реала» Тони Кроос защитил наставника клуба Карло Анчелотти от обвинений в недостаточной тактической гибкости.

«Возможно, в большинстве случаев он выберет наименее сложный путь в футболе, но он очень четко понимает, как его команда должна играть, защищаться и атаковать», - сказал Кроос в интервью ZDF.

Ранее Анчелотти обвинили в том, что он является лишь «хорошим менеджером по персоналу», но не разбирается в вопросах тактики.

Итальянский специалист имеет возможность подтвердить свое мастерство 28 мая в Париже в финале Лиги чемпионов против «Ливерпуля». Матч начнется в 22:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти Тони Кроос
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ЛИВЕРПУЛЬ РЕАЛ МАДРИД
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