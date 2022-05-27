Конате: «Финал Лиги чемпионов в моём родном городе – это мечта»

Защитник «Ливерпуля» Ибраима Конате поделился своим настроением перед финалом Лиги чемпионов.

«Я не мог и мечтать о чем-то большем. Финал Лиги чемпионов. В Париже. Мой дом. Какая история!» - сказал Конате английским СМИ.

В среду, 25 мая, Конате отпраздновал свой 23 день рождения, а уже в субботу он впервые в карьере может выйти в финале главного европейского кубкового турнира.

«У меня не было идеи в голове о том, чтобы играть в топ-клубе или что-то в этом роде. Я просто хотел стать профессиональным игроком», - сказал Конате.

Финал Лиги чемпионов пройдет 28 мая в Париже. Начало в 22:00 по московскому времени.