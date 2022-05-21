Анчелотти: «Марсело ещё не прощается с «Реалом»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался о возможном уходе Марсело.

Контракт 34-летнего бразильца истекает в июне. Ветеран с высокой вероятностью уйдёт из клуба этим летом, однако Анчелотти призывает не прощаться раньше времени: «Марсело ещё не прощается с «Реалом». Он по-прежнему наш капитан и будет им до финала Лиги чемпионов», – цитирует итальянского специалиста Фабрицио Романо.

Марсело провёл 17 матчей за «Реал» в текущем сезоне, отметившись 2 результативными передачами.

По слухам, защитник ещё может продлить своё соглашение, но переговоры пока далеки от продвинутой стадии.