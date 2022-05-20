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Чемпионат Испании. Ла Лига

Матч с «Реалом» может стать 600-м для Хоакина в Ла Лиге

20 Мая 2022 • 13:08 Комментировать (2)
Реал Мадрид
...
Бетис
1.75 4.40 4.40
Через 6 ч. 31 мин.

Полузащитник «Бетиса» Хоакин может провести сегодня 600-ю игру в чемпионате Испании, если выйдет на поле в заключительном туре против «Реала».

«Это большая гордость — иметь возможность завершить этот незабываемый сезон, сыграв 600 игр в Ла Лиге», — сказал 40-летний игрок в интервью Marca.

Хоакин отметил важность этого достижения для него.

«Пока вы сосредоточены на повседневных делах и пытаетесь помочь команде достичь ее целей, возможно, вы не осознаете важность рекордов такого рода. Но я уверен, что со временем, когда я оглянусь назад, я придам этому большое значение и это заставит меня чувствовать себя очень довольным своей карьерой», - сказал Хоакин.

Хоакин начал профессиональную карьеру в 1999 году в «Бетисе». После этого он выступал в «Валенсии», «Малаге» и «Фиорентине», прежде чем в 2016 году вернуться в родные пенаты. В этом сезоне он помог «Бетису» выиграть Кубок Испании.

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Евро-Футбол.Ру,
Бетис Хоакин
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РЕАЛ МАДРИД БЕТИС
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