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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Реал» заключил сделку на 360 миллионов евро

19 Мая 2022 • 21:34 Комментировать
Реал Мадрид
...
Бетис
1.68 4.40 4.30
Через 23 ч. 29 мин.

Мадридский «Реал» заключил контракт с инвестиционной компанией Sixth Street на 20 лет.

Совет директоров «Реала» на своем заседании 18 мая подписал соглашение с инвестиционной фирмой Sixth Street, а также Legends, компанией премиум-класса для спортивных организаций, с целью развития стадиона «Сантьяго Бернабеу» для отдыха и развлечений, сообщает официальный сайт клуба.

В рамках долгосрочного партнерства мадридский «Реал» получит около 360  миллионов евро для инвестиций в любую деятельность клуба. Благодаря этому альянсу Sixth Street получает право участвовать в проведении некоторых новых мероприятий на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в течение двадцати лет.
 

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