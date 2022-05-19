«Реал» заключил сделку на 360 миллионов евро

Мадридский «Реал» заключил контракт с инвестиционной компанией Sixth Street на 20 лет.

Совет директоров «Реала» на своем заседании 18 мая подписал соглашение с инвестиционной фирмой Sixth Street, а также Legends, компанией премиум-класса для спортивных организаций, с целью развития стадиона «Сантьяго Бернабеу» для отдыха и развлечений, сообщает официальный сайт клуба.

В рамках долгосрочного партнерства мадридский «Реал» получит около 360 миллионов евро для инвестиций в любую деятельность клуба. Благодаря этому альянсу Sixth Street получает право участвовать в проведении некоторых новых мероприятий на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в течение двадцати лет.

