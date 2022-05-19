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Чемпионат Испании. Ла Лига

Касаткина: «Сердцем я не согласна, но Бензема заслуживает «Золотой мяч»

19 Мая 2022 • 12:01 Комментировать
Реал Мадрид
...
Бетис
1.70 4.40 4.30
20.05 22:00

Российская теннисистка и болельщица «Барселоны» Дарья Касаткина поделилась мнением о том, заслуживает ли нападающий «Реала» Карим Бензема выиграть «Золотой мяч» по итогам нынешнего сезона.

Спортсменка призналась, что не поддерживает кандидатуру француза, а также выразила сожаление в связи с тем, что форвард «Баварии» Роберт Левандовски не смог выиграть эту индивидуальную награду в прошлом году.   

«Сердцем, конечно, я не согласна, но если подумать логически, то он заслуживает этой награды. Я не особо слежу за тем, как там всё подсчитывается. Эксперты говорят, что Бензема, поэтому пусть будет он», — приводит слова Касаткиной «Спорт-Экспресс».

В текущем сезоне 34-летний нападающий провёл в составе «Реала» 44 матча, в которых забил 44 гола и одал 15 результативных передач.     

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карим Бензема Дарья Касаткина
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