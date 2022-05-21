Марсело вплотную приблизился к рекорду Месси в Ла Лиге

Левый защитник мадридского «Реала» Марсело – один из главных старожилов-иностранцев в истории Ла Лиги.

34-летний футболист проводит свой 16-й сезон в «Реале», что уже является рекордом за всю историю Ла Лиги среди бразильцев. Кроме того, Марсело близок к абсолютному рекорду среди всех иностранцев, который принадлежит бывшему игроку «Барселоны» Лионелю Месси – аргентинец отыграл 17 сезонов в чемпионате Испании.

Марсело выступает за «Реал» с начала 2007 года. Ранее он защищал цвета бразильского «Флуминенсе».

Контракт ветерана с мадридцами истекает в июне. Фулбек может стать свободным агентом по окончании сезона.