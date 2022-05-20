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Чемпионат Испании. Ла Лига

Бензема: Мы должны выиграть у «Бетиса» ради болельщиков

20 Мая 2022 • 07:15 Комментировать
Реал Мадрид
...
Бетис
1.73 4.40 4.15
Через 12 ч. 18 мин.

Звёздный французский нападающий «Реала» Карим Бензема поделился с журналистами ожиданиями от предстоящего поединка в испанском чемпионате с «Бетисом».

Бензема сказал, что он очень гордится футболистами мадридской команды, которые за последний месяц сумели оформить чемпионский титул и вышли в финал Лиги чемпионов. Форвард отметил, что «Реал» должен постараться в последнем матче национального чемпионата обыграть «Бетис», ведь нужно порадовать болельщиков.

Напомним, что в этом сезоне Карим Бензема провёл в испанской лиге 31 матч. Француз забил 27 голов и сделал 12 ассистов.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Бетис Карим Бензема Ла Лига
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РЕАЛ МАДРИД БЕТИС
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20.05  22:00 Райо Вальекано ... Леванте 2.03 3.70 3.60
20.05  22:00 Реал Мадрид ... Бетис 1.69 4.40 4.60
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