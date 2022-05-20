Бензема: Мы должны выиграть у «Бетиса» ради болельщиков

Звёздный французский нападающий «Реала» Карим Бензема поделился с журналистами ожиданиями от предстоящего поединка в испанском чемпионате с «Бетисом».

Бензема сказал, что он очень гордится футболистами мадридской команды, которые за последний месяц сумели оформить чемпионский титул и вышли в финал Лиги чемпионов. Форвард отметил, что «Реал» должен постараться в последнем матче национального чемпионата обыграть «Бетис», ведь нужно порадовать болельщиков.

Напомним, что в этом сезоне Карим Бензема провёл в испанской лиге 31 матч. Француз забил 27 голов и сделал 12 ассистов.