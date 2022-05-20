«Реал» объявил состав на матч с «Бетисом»

Мадридский «Реал» готовится к матчу последнего тура чемпионата Италии, ему предстоит сразиться с «Бетисом». Для «Реала» этот матч ничего не решает, да и «Бетис» уже расстался с надеждой пробиться в Лигу чемпионов. Наставник «Реала», итальянский специалист Карло Анчелотти, объявил состав своей команды накануне матча.

«Реал» Мадрид: Куртуа, Карвахаль, Милитао, Начо, Кроос, Бензема, Модрич, Каземиро, Винисиус Жуниор, Родриго, Менди.

Запасные: Лунин, Вальехо, Азар, Асенсио, Марсело, Вальверде, Йович, Лукас Васкес, Себальос, Иско, Мариано, Камавинга.

Следить за событиями матча можно будет по ссылке на нашу онлайн-трансляцию, ее начало - в 22 часа по московскому времени.