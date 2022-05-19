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Чемпионат Испании. Ла Лига

6 игроков «Бетиса» могут пропустить матч с «Реалом»

19 Мая 2022 • 14:58 Комментировать
Реал Мадрид
...
Бетис
1.68 4.40 4.30
20.05 22:00

6 игроков испанского «Бетиса» рискуют не помочь своей команде в ближайшем матче чемпионата против мадридского «Реала», который несколько туров назад досрочно завоевал золотые медали турнира.

Речь идёт о Марке Бартре, Экторе Бельерине, Клаудио Браво, Викторе Руисе, Мартине Монтойе и Викторе Камарасе. Все перечисленные футболисты пропустили последнюю тренировку команды и теперь рискуют не сыграть в матче против мадридского «Реала».

Напомним, что «Бетис», скорее всего, закончит чемпионат в зоне Лиги Европы. Команда Маурисио Пеллегрини ранее завоевала Кубок Испании, обыграв в финале «Валенсию».

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Реал Мадрид Бетис
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РЕАЛ МАДРИД БЕТИС
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