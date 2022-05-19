6 игроков «Бетиса» могут пропустить матч с «Реалом»

6 игроков испанского «Бетиса» рискуют не помочь своей команде в ближайшем матче чемпионата против мадридского «Реала», который несколько туров назад досрочно завоевал золотые медали турнира.

Речь идёт о Марке Бартре, Экторе Бельерине, Клаудио Браво, Викторе Руисе, Мартине Монтойе и Викторе Камарасе. Все перечисленные футболисты пропустили последнюю тренировку команды и теперь рискуют не сыграть в матче против мадридского «Реала».

Напомним, что «Бетис», скорее всего, закончит чемпионат в зоне Лиги Европы. Команда Маурисио Пеллегрини ранее завоевала Кубок Испании, обыграв в финале «Валенсию».