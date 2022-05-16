Доннарумма признан лучшим вратарём Лиги 1, Бензема – лучший французский игрок в зарубежных лигах

Национальный союз профессиональных футболистов Франции раздал награды по итогам завершающегося сезона 2021/22.

Итальянский голкипер «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма был признан лучшим голкипером французского чемпионата. В 16 матчах Лиги 1 страж ворот парижан пропустил 17 мячей и 5 раз сыграл «на ноль», а его команда стала чемпионом.

Лучшим французским футболистом зарубежных лиг назван форвард «Реала» Карим Бензема, отметившийся 44 голами и 15 результативными передачами в 44 матчах за мадридцев.

Лучшим тренером Франции стал Бруно Женезио, чей «Ренн» близок к завоеванию путёвки в Лигу чемпионов. Лучший молодой игрок – защитник «Марселя» Вильям Салиба, арендованный у лондонского «Арсенала».