«Мец» повторил антирекорд Лиги 1 по количеству вылетов

Последний тур французского чемпионата Лиги 1 для «Меца» сложился неудачно - «ПСЖ» не стал делать скидок аутсайдеру, разгромив его со счетом 5:0. В то же время «Сент-Этьен» сумел спасти очко в игре с «Нантом».

Для «Меца» это означало самый печальный вариант развития событий с прямым вылетом в низшую лигу - в компании с прославленным «Бордо», который пропустил за весь чемпионат 91 мяч и также повторил антирекорд французского футбола.

Как и «Мец», который вылетел в десятый раз в своей истории - и это антирекорд наряду со «Страсбургом». Ну а «Сент-Этьену» еще предстоит сражение с «Осером» в переходных матчах, и только после этого определится полный состав команд высшей лиги на следующий сезон.