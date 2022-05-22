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Чемпионат Франции. Лига 1

«Мец» повторил антирекорд Лиги 1 по количеству вылетов

22 Мая 2022 • 05:52 Комментировать
ПСЖ
5:0
Мец
окончен

Последний тур французского чемпионата Лиги 1 для «Меца» сложился неудачно - «ПСЖ» не стал делать скидок аутсайдеру, разгромив его со счетом 5:0. В то же время «Сент-Этьен» сумел спасти очко в игре с «Нантом».

Для «Меца» это означало самый печальный вариант развития событий с прямым вылетом в низшую лигу - в компании с прославленным «Бордо», который пропустил за весь чемпионат 91 мяч и также повторил антирекорд французского футбола.

Как и «Мец», который вылетел в десятый раз в своей истории - и это антирекорд наряду со «Страсбургом». Ну а «Сент-Этьену» еще предстоит сражение с «Осером» в переходных матчах, и только после этого определится полный состав команд высшей лиги на следующий сезон.

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Евро-Футбол.Ру,
Сент-Этьен Мец
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