Неймар прокомментировал продление контракта Мбаппе с «ПСЖ»

Вингер «ПСЖ» Неймар отреагировал на продление контракта своего одноклубника Килиана Мбаппе.

«Мбаппе – игрок мирового класса, настоящее и будущее «ПСЖ», – приводит слова 30-летнего бразильца Фабрицио Романо. – Очень рад, что мой друг и партнёр по команде остаётся в Париже», – сказал Неймар.

Перед сегодняшним матчем против «Меца» «Пари Сен-Жермен» и Килиан Мбаппе официально объявили о продлении сотрудничества до июня 2025 года. Не у дел остался мадридский «Реал», делавший серьёзную ставку на приобретение 23-летнего француза этим летом.

В проходящем в эти минуты поединке последнего тура французской Лиги 1 Мбаппе уже отметился хет-триком, а Неймар оформил свой сотый гол за парижан.