«Ювентус» хочет обменять Кина на Паредеса

Туринский «Ювентус» этим летом хочет провернуть обмен с французским «ПСЖ». Ранее «старая синьора» вынужденно выкупила у «Эвертона» арендованного нападающего Мойзе Кина, который входил в сферу интересов парижского клуба, за который выступал в сезоне 2020/21. По информации журналиста Альфредо Педуллы, недовольные выступлениями форварда «бьянконери» хотят обменять его на полузащитника «ПСЖ» Леандро Паредеса.

Отмечается, что Паредес очень нравится главному тренеру «Ювентуса» Массимилиано Аллегри. Из-за того, что аргентинец не получает в Париже достаточного количества игрового времени, переход смотрится вполне реальным.

Напомним, ранее Паредес заявил, что мечтает играть за мадридский «Реал».