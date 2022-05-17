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Чемпионат Италии. Серия А

«Ювентус» хочет обменять Кина на Паредеса

17 Мая 2022 • 13:54 Комментировать
Фиорентина
...
Ювентус
21.05 21:45

Туринский «Ювентус» этим летом хочет провернуть обмен с французским «ПСЖ». Ранее «старая синьора» вынужденно выкупила у «Эвертона» арендованного нападающего Мойзе Кина, который входил в сферу интересов парижского клуба, за который выступал в сезоне 2020/21. По информации журналиста Альфредо Педуллы, недовольные выступлениями форварда «бьянконери» хотят обменять его на полузащитника «ПСЖ» Леандро Паредеса.

Отмечается, что Паредес очень нравится главному тренеру «Ювентуса» Массимилиано Аллегри. Из-за того, что аргентинец не получает в Париже достаточного количества игрового времени, переход смотрится вполне реальным.

Напомним, ранее Паредес заявил, что мечтает играть за мадридский «Реал».

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус ПСЖ Леандро Паредес Мойзе Кин
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ФИОРЕНТИНА ЮВЕНТУС
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