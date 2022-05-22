Сколько голов забил Месси за «ПСЖ» в первом сезоне

«ПСЖ» завершил сезон крупной победой над «Мецем», и теперь можно подводить итоги первого сезона Лионеля Месси в составе парижского клуба. Голевые качества аргентинского нападающего резко упали - за весь год он забил одиннадцать мячей в общей сложности. Шесть из них пришлись на матчи чемпионата, причем, большей частью, во второй его половине.

Еще пять Лео забил в матчах Лиги чемпионов - и вот это куда более солидный результат, особенно с учетом того, что одиссея «ПСЖ» в этом турнире оказалась недолгой - клуб вылетел после неласкового приема на «Сантьяго Бернабеу» от «Реала» в 1/8 турнира.