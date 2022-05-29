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Чемпионат Франции. Лига 1

Зидан не вошёл в шорт-лист потенциальных тренеров «ПСЖ»

29 Мая 2022 • 14:20 Комментировать (1)
ПСЖ
5:0
Мец
окончен

Бывший главный тренер «Реала» Зинедин Зидан не вошёл в шорт-лист кандидатов на пост главного тренера «ПСЖ», сообщает Téléfoot.

По сведениям источника, руководство парижского клуба не сумело убедить француза возглавить команду. Напомним, Зидан покинул пост главного тренера «Реала» в мае прошлого года и с тех пор находится без работы.

Таким образом, «ПСЖ» могут возглавить: Рубен Аморим («Спортинг»), Тиаго Мотта («Специя»), Сержиу Консейсау («Порту»), Кристоф Гатье («Ницца»).  

В настоящее время командой руководит Маурисио Почеттино, под руководством которого парижане выиграли чемпионат Франции, а также Кубок и Суперкубок страны.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Зинедин Зидан Рубен Аморим Кристоф Гатье Тиаго Мотта Сержиу Консейсау
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