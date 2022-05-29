Зидан не вошёл в шорт-лист потенциальных тренеров «ПСЖ»

Бывший главный тренер «Реала» Зинедин Зидан не вошёл в шорт-лист кандидатов на пост главного тренера «ПСЖ», сообщает Téléfoot.

По сведениям источника, руководство парижского клуба не сумело убедить француза возглавить команду. Напомним, Зидан покинул пост главного тренера «Реала» в мае прошлого года и с тех пор находится без работы.

Таким образом, «ПСЖ» могут возглавить: Рубен Аморим («Спортинг»), Тиаго Мотта («Специя»), Сержиу Консейсау («Порту»), Кристоф Гатье («Ницца»).

В настоящее время командой руководит Маурисио Почеттино, под руководством которого парижане выиграли чемпионат Франции, а также Кубок и Суперкубок страны.