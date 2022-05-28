«ПСЖ» официально представит нового спортивного директора на следующей неделе

Луис Кампос будет официально объявлен новым спортивным директором «ПСЖ» на следующей неделе.

Переговоры со специалистом уже завершены: все условия согласованы, а для официального заключения сделки осталось лишь уладить некоторые формальности. Согласно сведениям журналиста Лоика Танзи, уже в начале следующей недели Кампос будет официально представлен в качестве нового спортивного директора «Пари Сен-Жермен».

57-летний португалец в настоящее время занимает должность стратегического советника в испанской «Сельте». В парижском клубе он заменит Леонардо.