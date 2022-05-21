Мбаппе: «Я убеждён, что могу продолжать расти здесь, в клубе»

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе, продливший контракт с клубом до лета 2025 года, прокомментировал своё решение.

«Я хотел бы объявить, что решил продлить свой контракт с «Пари Сен-Жермен», и я, конечно, очень рад этому. Я убежден, что могу продолжать расти здесь, в клубе, который дает все возможности выступать на самом высоком уровне», - приводит слова Мбаппе пресс-служба клуба.

Напомним, что у Мбаппе также было контрактное предложение от мадридского «Реала».

23-летний француз защищает цвета парижан с 2018 года. Он перешёл в «ПСЖ» из «Монако» за 145 миллионов евро.

В сезоне-2021/22 он сыграл за команду 45 матчей, в которых забил 36 голов и отдал 26 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста на трансферном рынке в 160 миллионов евро.