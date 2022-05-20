Мбаппе объявит о своём будущем 22 мая в прямом эфире

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе озвучит своё решение 22 мая о том, где он продолжит карьеру.

Goal сообщает, что приближается конец саги. Через неделю после объявления о том, что Мбаппе почти принял решение относительно будущего, француз должен сообщить о своем решении в ближайшие дни.

По неофициальной информации, уже известно о результатах этой мыльной оперы, которая держит в напряжении всю планету футбола, Мбаппе должен перейти в «Реал» по окончании текущего сезона.

Согласно источнику, объявление должно состояться в воскресенье в прямом эфире телеканала TF1, при этом точное время не указано.