«ПСЖ» готов удвоить зарплату Мбаппе

«ПСЖ» пытается сделать всё возможное, чтобы сохранить в своих рядах Килиана Мбаппе.

Согласно данным прессы, 23-летний француз вот-вот объявит о переходе в мадридский «Реал». Руководство «Пари Сен-Жермен» пытается убедить игрока остаться, используя свои финансовые возможности. Как сообщает Sky Sports, Мбаппе будет зарабатывать чуть меньше 5 млн евро в месяц, если решит остаться в «ПСЖ» (в два раза больше, чем по нынешнему контракту).

Кроме того, за продление соглашения ему будет выплачен подписной бонус в размере 118 млн евро. Сделка также включает щедрые бонусы за голы, индивидуальные награды и достижения в Лиге чемпионов.

При этом в «ПСЖ» понимают, что Мбаппе, несмотря на гораздо менее выгодное с финансовой точки зрения предложение от «Реала», вряд ли передумает уходить.