Месси и Левандовски возглавили статистический рейтинг топ-5 лиг по одному из показателей

Лионель Месси из «ПСЖ» и Роберт Левандовски из «Баварии» разделили лидерство по одному из статистических показателей по итогам сезона в пяти сильнейших европейских лигах.

Аргентинец и поляк по семь раз угодили в штангу чужих ворот в матчах чемпионата в сезоне 2021/22 – больше всех остальных игроков. При этом Месси сыграл в чемпионате Франции 26 матчей, а Левандовски – 34 в Германии.

Нападающий мюнхенской «Баварии» заметно чаще бил в створ (81 против 29 у Месси) и сумел добиться колоссального преимущества по забитым мячам (35 против 6), став самым результативным футболистом пяти сильнейших чемпионатов.