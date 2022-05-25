Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

Месси и Левандовски возглавили статистический рейтинг топ-5 лиг по одному из показателей

25 Мая 2022 • 20:07 Комментировать (2)
Вольфсбург
2:2
Бавария
окончен

Лионель Месси из «ПСЖ» и Роберт Левандовски из «Баварии» разделили лидерство по одному из статистических показателей по итогам сезона в пяти сильнейших европейских лигах.

Аргентинец и поляк по семь раз угодили в штангу чужих ворот в матчах чемпионата в сезоне 2021/22 – больше всех остальных игроков. При этом Месси сыграл в чемпионате Франции 26 матчей, а Левандовски – 34 в Германии.

Нападающий мюнхенской «Баварии» заметно чаще бил в створ (81 против 29 у Месси) и сумел добиться колоссального преимущества по забитым мячам (35 против 6), став самым результативным футболистом пяти сильнейших чемпионатов.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Бавария Лионель Месси ПСЖ Роберт Левандовски
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 25 Мая
20:07 · Германия. Бундеслига
Месси и Левандовски возглавили статистический рейтинг топ-5 лиг по одному из показателей 2
19:03 · Англия. Премьер-лига
«Челси» следит за Гвардиолом из «РБ Лейпцига» 1
18:50 · Германия. Бундеслига
«Бавария» закрыла сделку по Гравенберху
18:30 · Англия. Премьер-лига
«Челси» интересуется лидером «РБ Лейпцига» Нкунку
13:12 · Германия. Бундеслига
Калайджич может перейти в дортмундскую «Боруссию»
12:54 · Германия. Бундеслига
Президент «Барселоны»: Левандовски? У него ещё один год по контракту с «Баварией»
09:24 · Германия. Бундеслига
«Бавария» определилась с заменой Левандовски, но не спешит подписывать форварда
08:23 · Германия. Бундеслига
«Хоффенхайм» нашёл нового тренера в Швейцарии
07:56 · Германия. Бундеслига
«Боруссия» Дортмунд согласовала ещё один трансфер
24 Мая
22:45 · Германия. Бундеслига
Кан – о Мазрауи: «Нуссер – ключ к нашему успеху»
21:07 · Англия. Премьер-лига
«Бавария» интересуется Рэшфордом, но он хочет остаться в «Манчестер Юнайтед»
20:31 · Россия. Премьер-лига
Главный тренер «Динамо» Шварц может вернуться в Германию
18:25 · Германия. Бундеслига
Левандовски готов присоединиться к «Реалу» 2
14:50 · Англия. Премьер-лига
Тухель хочет видеть в «Челси» двоих игроков «РБ Лейпцига» 1
14:44 · Германия. Бундеслига
«РБ Лейпциг» не продаст Нкунку летом
Все новости
Рекомендуем