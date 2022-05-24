Директор «Монако»: Мне не важно, где Чуамени продолжит карьеру

Директор «Монако» Пол Митчелл прокомментировал будущее полузащитника команды Орельена Чуамени.

Митчелл сказал RMC, что ему абсолютно все равно, где продолжит карьеру Чуамени. Не важно, будет это мадридский «Реал» или английский «Ливерпуль», главное то, с какой суммой будут готовы расстаться клубы для приобретения футболиста. Предложение должно быть такое, чтобы от него нельзя было отказаться, потому что Чуамени — один из ключевых игроков клуба.

22-летний полузащитник в прошедшем сезоне чемпионата Франции принял участие в 25 матчах, забил три мяча и сделал две голевые передачи.