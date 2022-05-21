Мама Мбаппе: «У нас никогда не было полного соглашения с «Реалом»

Мама Килиана Мбаппе Файза Ламари заявила, что у её сына никогда не было полного соглашения с мадридским «Реалом», которое позволило бы клубу быть уверенным в трансфере нападающего.

«У нас никогда не было полного соглашения с мадридским «Реалом», которое предполагало бы наше окончательное согласие», – приводит слова мамы Мбаппе журналист Фабрицио Романо.

Напомним, сегодня стало известно, что Килиан Мбаппе принял окончательное решение остаться в «ПСЖ» и подписать с клубом новый контракт до 2025 года. Об этой новости сегодня успели сообщить многие авторитетные источники.