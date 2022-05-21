Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Мама Мбаппе: «У нас никогда не было полного соглашения с «Реалом»

21 Мая 2022 • 18:39 Комментировать
ПСЖ
...
Мец
1.15 9.00 15.00
Через 2 ч. 50 мин.

Мама Килиана Мбаппе Файза Ламари заявила, что у её сына никогда не было полного соглашения с мадридским «Реалом», которое позволило бы клубу быть уверенным в трансфере нападающего.

«У нас никогда не было полного соглашения с мадридским «Реалом», которое предполагало бы наше окончательное согласие», – приводит слова мамы Мбаппе журналист Фабрицио Романо.

Напомним, сегодня стало известно, что Килиан Мбаппе принял окончательное решение остаться в «ПСЖ» и подписать с клубом новый контракт до 2025 года. Об этой новости сегодня успели сообщить многие авторитетные источники.

Оценить новость
- 1
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид ПСЖ Килиан Мбаппе
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ПСЖ МЕЦ
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
Идет 29 минута Валенсия 1:0 Сельта 0.00 0.00 0.00
22.05  18:30 Эльче ... Хетафе 3.05 3.05 2.60
Все матчи
Новости
Сегодня, 21 Мая
19:00 · Германия. Бундеслига
Левандовски всё ещё ждёт, что «Бавария» согласится отпустить его в «Барселону»
18:54 · Испания. Ла Лига
Президент Ла Лиги о том, что «ПСЖ продлил контракт с Мбаппе»: «Это оскорбление в сторону футбола»
18:46 · Испания. Ла Лига
«Реал» намерен переключить все усилия на трансфер Чуамени
18:39 · Испания. Ла Лига
Мама Мбаппе: «У нас никогда не было полного соглашения с «Реалом»
18:24 · Испания. Ла Лига
«Барселона» - «Вильярреал»: прогноз и ставки от БК Pinnacle
16:57 · Испания. Ла Лига
Мбаппе сегодня утром позвонил Пересу, чтобы уведомить его о своём решении 6
15:37 · Англия. Премьер-лига
Хави о де Йонге: «Френки – великолепный игрок, он зверь»
15:36 · Испания. Ла Лига
«Барселона» назвала трёх ненужных футболистов
15:20 · Испания. Ла Лига
Ди Марцио: «Мбаппе отклонил предложение «Реала» и продлит контракт с «ПСЖ»
15:13 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» нашёл усиление в «Реале»
14:57 · Испания. Ла Лига
Симеоне: «В Лиге чемпионов мы выступили очень хорошо, несмотря на то, что не смогли выиграть ни одного домашнего матча»
14:52 · Испания. Ла Лига
Хави: «Завтра Дембеле проведёт последнюю игру за «Барселону»? Возможно»
14:48 · Германия. Бундеслига
Хави: «Левандовски – один из вариантов на трансферном рынке»
14:39 · Испания. Ла Лига
Хави: «Не спрашивайте меня о Мбаппе, желаю ему счастья»
14:16 · Германия. Бундеслига
Кан: «У Левандовски контракт до 2023 года, и он его выполнит»
Все новости
Рекомендуем