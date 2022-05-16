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Чемпионат Испании. Ла Лига

«ПСЖ» продолжает следить за Дембеле

16 Мая 2022 • 14:39 Комментировать
ПСЖ
...
Мец
1.16 8.50 14.00
21.05 22:00

«ПСЖ» продолжает проявлять активный интерес к нападающему «Барселоны» Усману Дембеле, сообщает RMC Sport.

По информации источника, руководство парижан ведёт переговоры с французским вингером с начала нынешнего года и уже приготовило для него контракт. Однако «Барселона» намерена сохранить 25-летнего футболиста, чьё соглашение с каталонским клубом истекает летом нынешнего года.

В текущем сезоне Дембеле провёл в составе «сине-гранатовых» 31 матч, в которых забил два мяча и отдал 13 результативных передач.  

Дембеле перешёл в «Барселону» в 2017 году из дортмундской «Боруссии» за 105 миллионов евро. Сейчас портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Франции в 30 миллионов.  

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона ПСЖ Усман Дембеле
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ПСЖ МЕЦ
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