«ПСЖ» продолжает следить за Дембеле

«ПСЖ» продолжает проявлять активный интерес к нападающему «Барселоны» Усману Дембеле, сообщает RMC Sport.

По информации источника, руководство парижан ведёт переговоры с французским вингером с начала нынешнего года и уже приготовило для него контракт. Однако «Барселона» намерена сохранить 25-летнего футболиста, чьё соглашение с каталонским клубом истекает летом нынешнего года.

В текущем сезоне Дембеле провёл в составе «сине-гранатовых» 31 матч, в которых забил два мяча и отдал 13 результативных передач.

Дембеле перешёл в «Барселону» в 2017 году из дортмундской «Боруссии» за 105 миллионов евро. Сейчас портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Франции в 30 миллионов.