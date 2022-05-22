Месси не попал в топ-5 лучших игроков Лиги 1 по обводкам, лидер – Мбаппе

Месси не попал в число лучших дриблёров сезона в Лиге 1, а лидером рейтинга стал лучший бомбардир и ассистент чемпионата Килиан Мбаппе.

На счету француза 111 успешных попыток дриблинга в 35 поединках чемпионата Франции – больше всех. На втором месте расположился Софьян Буфаль из «Анже» (90), третьим стал Лукас Пакета из «Лиона» (81).

Знаменитый своим дриблингом Лионель Месси не попал в первую пятёрку, но был близок – у аргентинца седьмое место по количеству успешных обводок в Лиге 1 (64 в 26 поединках).

В среднем за матч Лионель Месси обыгрывал оппонентов 2,5 раза, что является третьим показателем в команде после всё того же Мбаппе (3,2) и Неймара (2,6).