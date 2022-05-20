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Чемпионат Франции. Лига 1

Почеттино: «Понятия не имею, какое решение примет Мбаппе»

20 Мая 2022 • 14:51 Комментировать
ПСЖ
...
Мец
1.20 7.70 11.00
21.05 22:00

Главный тренер французского «ПСЖ» Маурисио Почеттино заявил, что ещё не знает об окончательном решении нападающего Килиана Мбаппе насчёт своего будущего. Напомним, что по слухам, форвард должен объявить своё решение в это воскресенье.

«Я понятия не имею, какие решение собирается принять Мбаппе. Этот вопрос Килиан решает лично с руководством, я к этому никакого отношения не имею», – сказал Почеттино на пресс-конференции накануне последнего тура Лиги 1.

Напомним, что если Мбаппе не останется в «ПСЖ», француз отправится в мадридский «Реал», который предлагает ему годовую зарплату в размере 40 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Маурисио Почеттино Килиан Мбаппе
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