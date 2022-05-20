Почеттино: «Понятия не имею, какое решение примет Мбаппе»

Главный тренер французского «ПСЖ» Маурисио Почеттино заявил, что ещё не знает об окончательном решении нападающего Килиана Мбаппе насчёт своего будущего. Напомним, что по слухам, форвард должен объявить своё решение в это воскресенье.

«Я понятия не имею, какие решение собирается принять Мбаппе. Этот вопрос Килиан решает лично с руководством, я к этому никакого отношения не имею», – сказал Почеттино на пресс-конференции накануне последнего тура Лиги 1.

Напомним, что если Мбаппе не останется в «ПСЖ», француз отправится в мадридский «Реал», который предлагает ему годовую зарплату в размере 40 миллионов евро.