Неймар рассказал, какими качествами должен обладать идеальный футболист

Нападающий «ПСЖ» и сборной Бразилии Неймар составил образ идеального футболиста.

«Идеальный игрок? Телосложение Роналду, эластичность Ибрагимовича, игра головой Рамоса, скорость Мбаппе, левая нога Месси, моя правая нога, чувство позиции Левандовский, подкаты Канте и креативность Верратти», — приводит слова Неймара France Football.

Отметим, что с четырьмя футболистами из этого списка Неймар выступает в одной команде.

В текущем сезоне 30-летний форвард провёл за «ПСЖ» 27 матчей, в которых забил 12 голов и отдал восемь результативных передач. Контракт бразильца с парижским клубом рассчитан до 2025 года.