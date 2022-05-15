Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. Лига 1

Неймар рассказал, какими качествами должен обладать идеальный футболист

15 Мая 2022 • 12:30 Комментировать
ПСЖ
...
Мец
21.05 22:00

Нападающий «ПСЖ» и сборной Бразилии Неймар составил образ идеального футболиста.

«Идеальный игрок? Телосложение Роналду, эластичность Ибрагимовича, игра головой Рамоса, скорость Мбаппе, левая нога Месси, моя правая нога, чувство позиции Левандовский, подкаты Канте и креативность Верратти», — приводит слова Неймара France Football.

Отметим, что с четырьмя футболистами из этого списка Неймар выступает в одной команде. 

В текущем сезоне 30-летний форвард провёл за «ПСЖ» 27 матчей, в которых забил 12 голов и отдал восемь результативных передач. Контракт бразильца с парижским клубом рассчитан до 2025 года. 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Неймар
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ПСЖ МЕЦ
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 15 Мая
12:30 · Франция. Лига 1
Неймар рассказал, какими качествами должен обладать идеальный футболист
11:02 · Франция. Лига 1
Почеттино: «ПСЖ» было важно доказать свой статус
10:11 · Франция. Лига 1
Симонс ответил на вопрос о своём будущем
09:44 · Италия. Серия А
«Барселона» и «ПСЖ» поспорят за Кулибали
09:31 · Франция. Лига 1
Ди Мария: Футболисты «ПСЖ» доказали, что они чемпионы 1
09:15 · Франция. Лига 1
Головин: «Теперь всё завивсит от нас»
09:13 · Англия. Премьер-лига
Погба выбирает между двумя грандами
08:59 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» ждёт предложений по Навасу
08:49 · Франция. Лига 1
Мбаппе побил рекорд легендарного Тьерри Анри
06:27 · Франция. Лига 1
«Нант» может быть продан израильтянам
00:29 · Франция. Лига 1
Игрок «ПСЖ»: «Мы увидим лучшую версию Месси в следующем сезоне» 1
00:17 · Франция. Лига 1
Почеттино: «Игра за «ПСЖ» – не подарок»
00:16 · Франция. Лига 1
«Ренн» установил клубный рекорд по количеству забитых мячей в сезоне
00:00 · Франция. Лига 1
«Бордо» имеет лишь теоретические шансы на спасение - результаты 37-го тура
14 Мая
23:53 · Франция. Лига 1
«Монако» победил с 0:2 против «Бреста» и подвинул «Марсель» со второго места
Все новости
Рекомендуем