Френки де Йонг может перебраться в «ПСЖ»

Голландский полузащитник Френки де Йонг попал на радар парижского «ПСЖ», который ищет очередные пути усиления после еще одной провальной европейской кампании. Ранее, в 2019 году, «ПСЖ» уже пытался пригласить де Йонга, но тот выбрал тогда «Барселону», которая как раз погружалась в кризис.

Хави Эрнандес, нынешний тренер каталонского гранда, не прочь продолжить сотрудничество с голландцем, но «Барселоне» нужны деньги, а на его продаже можно неплохо заработать, сообщает Diario sport. За ситуацией следит и «Манчестер Юнайтед» - новый тренер клуба Эрик тен Хаг не прочь возобновить сотрудничество, но де Йонг дороговат для бюджета «МЮ».