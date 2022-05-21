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Чемпионат Франции. Лига 1

Ла Лига официально обратилась в УЕФА с жалобой по делу Мбаппе

21 Мая 2022 • 22:00 Комментировать (2)
ПСЖ
3:0
Мец
1.15 9.00 15.00
перерыв

Руководство Ла Лиги намерено добиться наказания для «Пари Сен-Жермен» после сорвавшегося перехода Килиана Мбаппе в «Реал».

Ранее президент Ла Лиги Хавьер Тебас назвал «преступлением против футбола» сделку по продлению контракта Килиана Мбаппе с «ПСЖ», аргументировав своё утверждение несоблюдением правил финансового фэйр-плей со стороны парижского клуба.

Испанская сторона быстро перешла от слов к действиям: как сообщил Фабрицио Романо, Ла Лига уже обратилась в УЕФА с официальной жалобой по делу продления контракта Килиана Мбаппе с «Пари Сен-Жермен». Утверждается также, что документ будет передан властям Франции.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид ПСЖ Ла Лига Хавьер Тебас Килиан Мбаппе
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