Ла Лига официально обратилась в УЕФА с жалобой по делу Мбаппе

Руководство Ла Лиги намерено добиться наказания для «Пари Сен-Жермен» после сорвавшегося перехода Килиана Мбаппе в «Реал».

Ранее президент Ла Лиги Хавьер Тебас назвал «преступлением против футбола» сделку по продлению контракта Килиана Мбаппе с «ПСЖ», аргументировав своё утверждение несоблюдением правил финансового фэйр-плей со стороны парижского клуба.

Испанская сторона быстро перешла от слов к действиям: как сообщил Фабрицио Романо, Ла Лига уже обратилась в УЕФА с официальной жалобой по делу продления контракта Килиана Мбаппе с «Пари Сен-Жермен». Утверждается также, что документ будет передан властям Франции.