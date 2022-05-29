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Чемпионат Франции. Лига 1

Мбаппе: «Я могу выигрывать трофеи и в «ПСЖ»

29 Мая 2022 • 14:36 Комментировать (3)
ПСЖ
5:0
Мец
окончен

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе рассказал, почему принял решение продлить контракт с французским клубом. Новое соглашение игрока сборной Франции рассчитано до 2025 года. 

23-летний форвард считает, что в составе «ПСЖ» у него будет возможность выигрывать трофеи и быть исторические рекорды.

«Клуб планирует начать новую эру, и моя история здесь ещё не окончена. Я всегда говорил, что хочу быть лучшим, и сейчас я не должен был уходить. Я считаю, что моя история в «ПСЖ» может быть ещё более прекрасной», — цитирует Мбаппе Téléfoot.

Напомним, игроком активно интересовался мадридский «Реал», но Мбаппе принял решение отказать «королевскому клубу», продлив соглашение с парижанами.

В минувшем сезоне нападающий принял участие в 46 матчах своей команды, забив в них 39 голов и отдав 26 результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид ПСЖ Килиан Мбаппе
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